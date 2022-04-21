Відмова в тяжкому озброєнні України: Шольцю загрожує відставка

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу може загрожувати відставка через відмову постачати Україні важке озброєння. Невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, але опозиція вже наступного тижня може фактично запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.﻿ Про це, із посиланням на Spiegel, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Як пише видання, саме нерішучість Шольца у військовій допомозі для України може призвести до його відставки. Наступного тижня лідери дпозиційного блоку Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) мають намір внести проект резолюції про постачання важкого озброєння Україні, якщо цього не зробить канцлер.

За даними Spiegel, резолюція від ХДС цілком здатна зібрати більшість голосів, адже в самій коаліція ідея поставок важких озброєнь Києву має широку підтримку.

"У цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити собі більшість у Бундестазі" , - пише видання.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild повідомило, що на вимогу Шольца Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння, яке могло б поставити за запитом України.