Пентагон: в Україну зі США прибули ще 4 рейси з допомогою

За останні 24 години в Україну зі США прибули ще чотири літаки з військовою допомогою, що включає артилерійські системи – гаубиці. Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, повідомляє Радио Свобода.

«Ще чотири рейси прибули за останні 24 години з моменту оголошення про 800 мільйонів доларів військової допомоги (заявлений США пакет військової допомоги на загальну суму 800 мільйонів доларів – ред), і деякі з цих рейсів включали гаубиці» , – заявив чиновник у Пентагоні.

Також, за словами чиновника Міноборони США, українські інструктори вже розпочали навчання на такому типі зброї.

«Ці навчання триватимуть близько тижня, після чого інструктори повернуться до України, щоб навчати своїх колег» , – повідомив він.

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що в рамках військової допомоги на 800 мільйонів доларів в Україну прибудуть гаубиці калібру 155 мм та 40 тисяч набоїв до них.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому 20 квітня, заявив, що закордонні партнери стали краще розуміти потреби України у протидії агресії Росії.