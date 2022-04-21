Верещук: Україна вимагає терміновий гуманітарний коридор з "Азовсталі"

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила﻿, що Україна вимагає терміново відкрити гуманітарний коридор з "Азовсталі".

"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"!Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!" - написала вона.

Верещук закликала світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі".