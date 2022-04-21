Верещук: Україна вимагає терміновий гуманітарний коридор з "Азовсталі"
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає терміново відкрити гуманітарний коридор з "Азовсталі".
"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"!Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!" - написала вона.
Верещук закликала світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі".
"Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!!!" - написала вона.