НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази

Національний банк України ввів додаткові обмеження на транскордонні операції громадян. Це зроблено з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, фізичні особи матимуть змогу здійснювати операції quasi cash (квазі-кеш), використовуючи лише власну іноземну валюту, у межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P-перекази.

До операцій quasi cash, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків.

Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України НБУ визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак здійснення операцій quasi cash із відповідних рахунків тимчасово заборонено.

"За оцінками Національного банку, відповідні зміни сприятимуть поліпшенню кон’юнктури валютного ринку, що є необхідною передумовою для послаблення обмежень і надалі, а також зменшенню тиску на міжнародні резерви України" , - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, значні обсяги купівлі валюти банками для розрахунків із міжнародними платіжними системами створюють певний додатковий тиск на валютний ринок. Зокрема, у березні обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем становив 1,7 млрд доларів, а з початку квітня (станом на 18 квітня) - 0,9 млрд доларів.

Впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть здійснюватися без обмежень.