Міністр: Німеччина домовляється про важке озброєння для України з ЄС і НАТО

Німеччина веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва.﻿ Про це заявила міністр оборони Крістін Ламбрехт, повідомляє Європейська правда.

Ламбрехт чітко дала зрозуміти, що Німеччина не може постачати Україні важке озброєння із запасів Бундесверу, тому відбуваються переговори з партнерами з ЄС та НАТО.

Йдеться про те, що країни, які нададуть важке озброєння Україні, пізніше отримають заміну від німецької промисловості.

"Йдеться про танки, про бронетранспортери, про різні варіанти, які можуть надати окремі країни. Зараз ми ведемо переговори, і зараз це відбувається дуже швидко" , - сказала Ламбрехт.

На запитання, коли саме Україна отримає це важке озброєння, Ламбрехт сказала:

"Йдеться про найближчі дні. Усі військові експерти впевнені, що наступні два тижні будуть вирішальними у боротьбі України з Росією, і ми маємо підтримувати цю боротьбу".

Раніше видання Bild повідомило, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.