Литовська Viči йде з російського ринку

Литовська Vičiūnai Group йде з Росії, шукає комусь передати свій російський бізнес, повідомляє Новое время.

Литовська група компаній Vičiūnai Group, відома як виробник продуктів під торговою маркою Viči, йде з російського ринку. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Компанія повністю припинить діяльність у Росії протягом трьох-чотирьох місяців.

"Ми бачимо, що не тільки у нас, а й у всіх великих підприємств, які оголосили про вихід із Росії, реальна робота, пов'язана з ним, займає багато часу і вимагає не одного місяця" , - зазначив керівник групи компаній Vičiūnai Group Шарунас Матійошайтіс.

На даний момент компанія зупинила всі інвестиції у виробництво, логістику та торгівлю, спонсорські та маркетингові кампанії, закупівлі сировини для заводу у Калінінградській області.

"Жодні продукти з Росії в ЄС не ввозилися і не ввозяться" , - підкреслили в Vičiūnai Group.

У компанії додали, що зараз виробництво ведеться з використанням сировини, придбаної ще до початку війни в Україні, і лише для того, щоб розрахуватися з постачальниками та фінансовими партнерами в Європі.

"Сировина була замовлена ще до початку агресивної війни Росії в Україні, а це майже 200 морських контейнерів, які ми розгорнули назад, і в Росію вони не потрапили" , - додали в компанії.

Наразі компанія веде інтенсивні переговори з потенційними покупцями бізнесу в РФ.

Раніше виробник товарів для дому Procter&Gamble припустив, що не зможе працювати на російському ринку через санкції, обмеження щодо фінансових установ, проблеми з поставками та грошово-кредитного контролю.