Луганська ОВА: Рубіжне залишається під контролем України
Російські війська намагались закріпитися в західній та північно-західній частині Рубіжного, проте зазнали невдачі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що РФ повідомляє про нібито "звільнення Рубіжного".
"Генштаб України зазначив, що на 56-й день ворог намагався закріпитися у західній та північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав поразки", - написав Гайдай.
Це вже третє подібне "визволення" окупантами Рубіжного, виходячи з російських зведень.
"Вперше цей населений пункт "перейшов під контроль" загарбників 1 березня. Потім 18 березня російська пропаганда знову прозвітувала про "звільнення" Рубіжного і навіть його "зачистку" від ЗСУ. Проте 20 березня ми цю інформацію спростували. Вчора іноземні журналісти відвідали Південний район Рубіжного і також впевнилися у брехні Росії", - написав голова ОВА.
Він допустив, що найближчим часом пропаганда Росії знову може звітувати про четверте переможне "звільнення" Рубіжного.