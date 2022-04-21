Прем'єр Хорватії заявив, що припиняє всі контакти з проросійським президентом

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що припиняє всі контакти з президентом Зораном Мілановичем.﻿ Про це, з посиланням на Euractiv, повідомляє Європейська правда.

"Ми не маємо наміру зустрічатися з ним у форматі Ради нацбезпеки. Ми не збираємося зустрічатися з ним віч-на-віч, однозначно. Ми не збираємося витрачати час і мати фізичний контакт з кимось, хто може в такий вульгарний і обурливий спосіб поводитися з політичною партією, урядом і багатьма з нас окремо" , – сказав Пленкович.

Його заява прозвучала після того, як Міланович стверджував, що партія глави уряду HDZ пов'язана з колишньою югославською секретною службою.

Прем'єр також звинуватив Мілановича в тому, що він маніпулятор і вандал і "людина з проросійськими поглядами".

"Я не знаю, чи є він їхнім агентом, чи ні, проте шкода, яку він завдав Хорватії у закордонних справах за останні два місяці, величезна" , – сказав Пленкович.