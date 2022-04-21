Зеленський: віра в результат перемовин між Україню та РФ втрачається
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з кожним днем віра у результативність перемовин між Україною та країною-агресором Росією втрачається. Про це, посилаючись на BFMTV, повідомляє Новое время.
"На рівні лідерів можна зупинити цю війну. Тому поки що так. Але з кожним днем, з кожною такою Бучею, з кожним Маріуполем, з кожною такою Волновахою бажання і віра в те, що буде результат в наших перемовинах, втрачається", — сказав Зеленський в інтерв'ю французькому телебаченню.
За його словами, на сьогодні офіційно українська делегація розмовляє з російською.
"На сьогодні офіційно наша делегація розмовляє з російською делегацією, і ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів росії і України. Тому що на рівні лідерів можна зупинити цю війну. Тому поки що так", — сказав він.