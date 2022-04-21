Гетманцев: економіка України вже адаптувалася до воєнного стану
Економіка України вже адаптувалась до воєнного стану. Видатки на армію та військово-промисловий комплекс повинні буди суттєво збільшені, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як зазначив, депутат, сьогодні абсолютний економічний пріоритет - це армія, абсолютний пріоритет - це військово-промисловий комплекс.
"Ми маємо збільшити щонайменше вдвічі видатки на армію навіть після перемоги", - написав він.
Гетманцев окреслив пріоритети і першочергові кроки в економіці під час війни, стан державних фінансів і податкової системи зараз.
"Тривала війна у вимірі внутрішньої боротьби з "рускім міром", в якому ухилення від оподаткування і побутова корупція є нормою, яка схвально сприймається. Боротьба зі зневагою до закону, яка є нормативним елементом "руського міра", на шляху до цивілізованого світу, де живуть за законом, а не за домовленостями і "понятіями"", - додав він.