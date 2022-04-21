Гетманцев: економіка України вже адаптувалася до воєнного стану

Економіка України вже адаптувалась до воєнного стану. Видатки на армію та військово-промисловий комплекс повинні буди суттєво збільшені, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як зазначив, депутат, сьогодні абсолютний економічний пріоритет - це армія, абсолютний пріоритет - це військово-промисловий комплекс.

"Ми маємо збільшити щонайменше вдвічі видатки на армію навіть після перемоги" , - написав він.

Гетманцев окреслив пріоритети і першочергові кроки в економіці під час війни, стан державних фінансів і податкової системи зараз.