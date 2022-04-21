Парламент Латвії дозволив позбавляти громадянства за підтримку вторгнення РФ в Україну

Сейм Латвії в другому читанні ухвалив поправки до закону запропоновані Мін'юстом. Тепер громадянства будуть позбавляти осіб, які підтримують російське вторгнення в Україну, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Внесення поправок до закону "Про громадянство" обґрунтовано тим, що 24 лютого Росія розпочала військові дії на території України" , - йдеться в повідомленні.

За поправки проголосували 62 депутати, 14 осіб утрималися і один парламентар виступив проти.

Нова редакція закону передбачає, що громадянства Латвії може бути позбавлена ​​людина, яка надала значну фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну або іншу підтримку особам, державам або іншим утворенням, які вчинили такі дії як злочини проти миру, геноцид, злочини проти людяності, військові злочини, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності демократій чи конституційному ладу.

Також громадянства можуть бути позбавлені ті особи, які брали участь у таких діяннях.

Передбачено, що інформацію про факт скоєння зацікавленою особою будь-якої із зазначених дій буде надана установами держбезпеки.

Варто відзначити, що громадянство можуть відібрати лише тих, хто має подвійне. Тобто ті особи які мають лише громадянство Латвії, не будуть його позбавлені.