Донецька ОВА: окупанти намагались прорватись на Авдіївському напрямку
На Авдіївському напрямку російські війська спробували прорвати українську оборону, але зазнали невдачі. В самому місті російські снаряди протягом доби пошкодили декілька житлових будинків, сільгосппідприємство та медичний заклад. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Впродовж останньої доби російські війська ведуть обстріли по мирному населенню вздовж усієї лінії фронту, найактивніше – на Мар’їнському, Авдіївському, Очеретинському і Торецькому напрямках.
Також вчора перебили газогін та лінії електропостачання – надвечір подачу електрики вже відновили, зараз тривають роботи з відновлення постачання газу.
В Очеретиному пошкоджено будинки та перебито електромережі.
У Мар’їнській громаді під обстрілами Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Пошкоджено електропостачання — фахівці працюють над відновленням.
На Торецькому напрямку під вогнем “Градів” Нью-Йорк та прилеглі села. Є пошкоджене житло, але, на щастя, без постраждалих.