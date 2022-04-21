Донецька ОВА: окупанти намагались прорватись на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку російські війська спробували прорвати українську оборону, але зазнали невдачі. В самому місті російські снаряди протягом доби пошкодили декілька житлових будинків, сільгосппідприємство та медичний заклад. Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Впродовж останньої доби російські війська ведуть обстріли по мирному населенню вздовж усієї лінії фронту, найактивніше – на Мар’їнському, Авдіївському, Очеретинському і Торецькому напрямках.

Також вчора перебили газогін та лінії електропостачання – надвечір подачу електрики вже відновили, зараз тривають роботи з відновлення постачання газу.

В Очеретиному пошкоджено будинки та перебито електромережі.

У Мар’їнській громаді під обстрілами Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Пошкоджено електропостачання — фахівці працюють над відновленням.

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На Торецькому напрямку під вогнем “Градів” Нью-Йорк та прилеглі села. Є пошкоджене житло, але, на щастя, без постраждалих.

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