Зеленський: РФ використовувала вакуумні бомби в українських містах
Росія масово використовувала у війні проти України вакуумні бомби, а застосування хімічної зброї перевіряється. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, повідомляє Новое время.
"Використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку РФ. Ми виступаємо як люди справедливі та базуємося на фактах. Професіонали, фахівці повинні взяти зразки, і коли будуть докази, ми покажемо, яка хімічна зброя та де вони її використали. Але насамперед — факти", — пояснив він.
Зеленський додав, що використання заборонених вакуумних бомб в українських містах підтверджено.
"Щодо вакуумних бомб заборонених, вони їх використовували, починаючи з Харкова, та в інших містах — цих прикладів уже багато. Там нема чого доводити, там уже все доведено", — резюмував український президент.