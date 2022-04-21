Зеленський: РФ використовувала вакуумні бомби в українських містах

Росія масово використовувала у війні проти України вакуумні бомби, а застосування хімічної зброї перевіряється. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, повідомляє Новое время.

"Використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку РФ. Ми виступаємо як люди справедливі та базуємося на фактах. Професіонали, фахівці повинні взяти зразки, і коли будуть докази, ми покажемо, яка хімічна зброя та де вони її використали. Але насамперед — факти" , — пояснив він.

Зеленський додав, що використання заборонених вакуумних бомб в українських містах підтверджено.