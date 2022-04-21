OMV: Австрія відмовилася від російської нафти

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Австрія перестала отримувати нафту з Росії, повідомляє УНІАН.

Про це пише Kronen Zeitung.

Представник австрійської нафтогазової компанії OMV заявив, що країна завжди закуповувала невеликий обсяг російської нафти.

"Купівля нафти в Росії завжди була дуже низькою, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку" , - сказав він.

За даними Статистичного управління Австрії та Асоціації нафтової промисловості, імпорт з Росії становив близько 7,8%.

Найважливішим постачальником нафти до Австрії вже багато років є Казахстан, частка імпорту якого становить 38,9%. На другому і третьому місці Лівія з 22,1% і Ірак з 20,7%.

Раніше в Австрії заявили, що зможуть відмовитися від російського газу, ймовірно, через кілька років.