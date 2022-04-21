РосЗМІ: російський ВТБ виплатив євробонди у рублях

Російський ВТБ, який потрапив під санкції, виплатив власникам одного з чотирьох випусків єврооблігацій відсотки. Банк зробив це в рублях, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар члена правління ВТБ Дмітрія П'янова російському виданню "Вєдомості".

Банк провів виплату 53 млн доларів у рублях 15 квітня. ВТБ здійснив платіж обсягом 4,2 млрд рублів.

Це один із чотирьох випусків єврооблігацій російського банку, зроблених до 2014 року. Після анексії Криму секторальні санкції заборонили російським банкам випускати довгі валютні бонди.

Зазначається, що з єврооблігацій ВТБ три випуски були зроблені в доларах, ще один - у швейцарських франках. Через санкції, які були введені в лютому, банк виявився відрізаним від світових платіжних систем, тож не може здійснювати платежі в іноземній валюті.

Нагадаємо, два російських банки, що потрапили під санкції, не змогли заплатити за євробондами та опинилися в стані дефолту. Мова йде про Россельхозбанк та Совкомбанк.