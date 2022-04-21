Мер: біля Маріуполя виявлено 30-метрову братську могилу

Поблизу Маріуполя виявлено нову братську могилу, у яку окупанти вантажівками звозять тіла загиблих мирних жителів міста. Про це в четвер, 21 квітня, в ефірі телемарафону UAразом розповів мер міста Вадим Бойченко, повідомляє Корреспондент.

За словами Бойченка, масові поховання російські загарбники проводять біля селища Мангуш за 20 кілометрів від Маріуполя. Місцеві жителі повідомили, що російські військові викопали братську могилу завдовжки 30 метрів.

"І вантажівками привозять тіла, які намагаються там приховати" , – наголосив мер.

За його словами, окупанти проводять у місті так звану "зачистку" серед держслужбовців і муніципальних працівників, які залишилися в Маріуполі.