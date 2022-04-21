Данілов: ЗСУ в Попасній знищили загін лівійців та сирійців

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на Луганщині збройні сили України знищили загін лівійців та сирійців, повідомляє Новое время.

"Ми маємо на сьогодні світлини саме цих людей, які були знищені в місті Попасна Луганської області.

Складно сказати, які вони вояки. У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували те, що тут побачили" , - сказав він. ﻿

Данілов додав, що загін був знищений повністю, у ньому було приблизно 20−25 осіб.

Водночас він зазначив, що наразі складно оцінити, скільки російських найманців з інших країн "бродить по території Донецької, Луганської областей, які були частково окуповані з 2014 року".