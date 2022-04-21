Голова "СН": Естонія визнала дії Росії в Україні геноцидом

Парламентарі Естонії визнали дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомила﻿ голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

﻿Вона зазначила, що естонці першими, ще у 1993 році, визнали влаштований сталінською Росією Голодомор геноцидом українського народу.

"Ми знаємо Естонію як країну нульової толерантності до будь-якого тоталітаризму, диктатури, геноциду та інших проявів нелюдської антигуманної політики. І сьогодні вони першими розглянули питання про визнання геноциду, який вчинила та сама Росія на території України - але вже у ХХІ столітті" , - наголосила Шуляк.

Вона додала, що визнання дій РФ геноцидом важливо не лише для України, але і для Європи, і для решти світу.