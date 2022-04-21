У Кремлі відповіли на слова Данілова про удар ЗСУ по Кримському мосту

Прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відреагував на слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що Україна за можливості вдарить по Кримському мосту, повідомляє Новое время.

За його словами, "навколо мосту, всіх стратегічних об'єктів забезпечуються всі необхідні заходи безпеки та обережності по лінії спецслужб" .

Пєсков стверджує, що подібна заява — це нібито "анонсування можливого теракту" .

"Це неприйнятно, і тут, звичайно, дуже багато ознак діянь, які підлягають правовій перевірці з подальшим покаранням" , - сказав спікер Путіна.

Раніше у ефірі Радіо НВ секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якби ЗСУ мала можливість ударити по Кримському мосту, то б це вже зробили.