У РФ горить військовий НДІ, в якому розробили "Іскандер"

У четвер, 21 квітня, у Твері загорівся Центральний науково-дослідний інститут Повітряно-космічної оборони Міноборони РФ, повідомляє Новое время.

Як повідомляється, наразі відомо про двох загиблих та 30 постраждалих.

За свідченнями очевидців, деякі люди стрибали з вікон палаючої будівлі, не дочекавшись допомоги рятувальників.

Причини пожежі наразі невідомі.

За свідченнями очевидців, деякі люди стрибали з вікон будівлі, що горіла, не дочекавшись допомоги рятувальників.

Причини пожежі наразі невідомі.

Імовірно, пожежа почалася на другому поверсі будинку з дерев'яними перекриттями, зсередини обшитого пластиком. На місці працюють 10 пожежних розрахунків та 7 швидких.

Так зараз виглядає будівля НДІ повітряно-космічної оборони у Твері.

У ньому розробили "Іскандери" та С-400.

За основною версією, підвели старе проведення, дерев'яні перекриття та дешеве пластикове облицювання зсередини. Пожежу в будівлі не можуть загасити вже понад 4 години, незважаючи на залучення вертольотів.