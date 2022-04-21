Шмигаль у Вашингтоні зустрінеться із керівництвом МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 21-22 квітня перебуватиме у Вашингтоні. Він візьме участь у засіданні міністерського рівня в рамках The 2022 Spring Meetings Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Дениса Шмигаля.

"Також заплановані зустрічі з представниками Конгресу й міністрами США, керівниками міжнародних фінансових і гуманітарних організацій" , - додав він.

Нагадаємо, міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали та пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 млрд доларів на 2022 рік, додавши, що вони готові працювати над новими траншами в міру потреби.