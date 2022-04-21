Рада Європи створила спеціальну групу експертів для допомоги Генпрокуратурі України
Рада Європи повідомила про створення спеціальної групи юристів, які допоможуть генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій у розслідуванні злочинів РФ.
"Рада Європи створила групу юридичних експертів, щоб допомогти Генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій у розгляді грубих порушень прав людини в контексті агресії Росії", - йдеться в повідомленні.
Ця ініціатива є частиною її негайної допомоги Україні після агресії Росії та після перших консультацій між Генеральним секретарем Марією Пейчинович Бурич та Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою.