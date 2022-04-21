Рада Європи створила спеціальну групу експертів для допомоги Генпрокуратурі України

Рада Європи повідомила про створення спеціальної групи юристів, які допоможуть генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій у розслідуванні злочинів РФ.

"Рада Європи створила групу юридичних експертів, щоб допомогти Генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій у розгляді грубих порушень прав людини в контексті агресії Росії" , - йдеться в повідомленні.

???????? The Council of Europe has set up a group of legal experts to help #Ukraine’s Prosecutor General @VenediktovaIV address gross #HumanRights violations in the context of Russia’s aggression.



More details ➡️https://t.co/VzatKaUt0c pic.twitter.com/9rKP0fNVYz — Council of Europe (@coe) April 21, 2022

Ця ініціатива є частиною її негайної допомоги Україні після агресії Росії та після перших консультацій між Генеральним секретарем Марією Пейчинович Бурич та Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою.