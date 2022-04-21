Онлайн-казино в Україні: усі легальні сайти з ліцензією на Casino Zeus

Ресурс Казино Зевс був створений експертом Олексієм Івановим та його командою для того, щоб допомогти користувачам визначитись із вибором майданчика для азартних ігор, оскільки азартна індустрія легальна в Україні з 2020 року.

Завдяки багаторічному досвіду, фахівці Casino Zeus надають усю потрібну та чесну інформацію про найкращі українські казино в інтернеті.

Список топових ліцензійних казино України

Виходячи з багатьох критеріїв, на сайті casinozeus.com.ua виділено список топових казино:

Vbet – бонус до 15 тисяч гривень та 300 фриспінів. First – бонус 150% та 150 фриспінів. Slots city – 100% бонус та 50 безкоштовних ставок. Cosmolot – 500 фриспінів та до 5 тисяч гривень. Favbet – бонус до 4500 грн. Gold Cup – бонус 100%. Joker – 100 грн. Parimatch – 100% бонус. Pin Up – 250 фриспінів та до 10 тисяч гривень. Slotoking – 250 безкоштовних ставок та до 24 тисяч гривень.

Усі казино мають ліцензії від КРАІЛ – Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Нові українські інтернет казино 2022 року

З легалізацією ринку гемблінгу в Україні почало з'являтися щороку дедалі більше нових казино. У 2022 році можна відзначити клуби, які нещодавно отримали ліцензію КРАІЛ:

Фан Спорт;

Чемпіон;

Мелбет.

Вимоги КРАЇЛ до операторів та користувачів

Державний орган регулювання роботи азартних закладів ставить такі умови перед операторами для отримання ліцензії:

у компанії має чітко бути виділено головну сферу роботи у вигляді азартних ігор;

оператор повинен мати капітал від 30 мільйонів із документальним підтвердженням;

також обов'язковий рахунок у банку на суму понад 43 мільйони;

керівні посади повинні займати люди з чистою репутацією та без зв'язків з агресорами та окупованими територіями.

Гравець повинен вести гру лише на ліцензійних ресурсах та під своїм ім'ям.

Найвідоміші провайдери ігрових автоматів

Азартні клуби з ліцензією в Україні ведуть співпрацю з найкращими провайдерами, наприклад:

Booongo. Плейсон. Ігрософт. Аматик. БетСофт. Євплей. Quickspin та іншими.

Серед ігор найпопулярнішими для українців є:

настільні - всі ігри з картами, такі як покер, баккара, блекджек та інші. Ще сюди можна віднести кено, різні види рулетки та інші;

ігри з live-дилерами – коли замість комп'ютера у грі є круп'є.

Гра у лайв-казино

Часто гравці ставляться з побоюванням до такої гри, тому що тут вищі ставки, а без реєстрації грати взагалі неможливо. Але є любителі, для яких жадоба емоцій і гострота відчуттів важливіша за ці побоювання.

Створюється відчуття реальної присутності у компанії інших людей, не виходячи із дому. А ще правила розповідає жива людина та ставки приймає теж.

Бонуси та промокоди

Серед основних бонусних пропозицій в українських казино можна виділити:

Бонус під час створення облікового запису. Безкоштовні ставки та бонуси без першого депозиту. Кешбек. Релоад. Заохочення за внесення депозитів. Бонуси за реферальною програмою та інші.

Способи внесення платежів та виведення коштів

Найчастіше поповнення та виведення коштів проводяться однаковими методами. Казино України використовують такі популярні методи:

банківські картки Мастеркард або Віза;

системи миттєвого банкінгу (Монобанк, Apple Pay, Google Pay, Приватбанк);

платежі із балансу мобільного телефону (Київстар, Водафон, Lifecell);

криптовалюти (біткоїн, лайткоїн, ефіріум);

інші електронні платіжні системи (Neteller, Qiwi, Skrill).

Як грати за гроші?

Для гри на реальні гроші гравцеві насамперед необхідно створити обліковий запис на сайті обраного клубу. Після цього треба буде поповнити рахунок і тоді можна починати ставити ставки.

Мінімальні ставки для гри в казино з ліцензією

У різних інтернет-закладах є можливість грати на гривні із внесенням мінімального депозиту. Проте, для кожного клубу сума мінімального поповнення є різною. Вона може становити від 5 до 200 грн.

Цих грошей буде достатньо для того, щоб перевірити казино на чесність та протестувати кілька ігор. Таким чином, майже нічого не втрачаючи можна отримати досвід, а, можливо, і виграш.

Миттєве виведення коштів та його популярність

Кожного гравця в азартні ігри можна зрозуміти, вони хочуть забрати свій виграш, щоб ніхто не зміг їх обдурити. Після перших виграних коштів вони очікують моментального виведення коштів як гаранта чесності компанії.

Але це не завжди можливе, тому що компанія теж проводить верифікацію – перевірку даних – і, як мінімум, обробляє інформацію протягом декількох хвилин.

Великі бренди забезпечують цілодобову роботу фінансового відділу та технічної підтримки саме для того, щоб клієнти залишалися задоволеними.

Наявність податків на виграш

Кожен виграш у казино при виведенні оподатковується відповідно до відповідного закону України. Розмір податку становить 18% і ще 1,5% йде із цієї суми на армію України.

В азартному закладі поділ суми виграшу та податку відбувається того ж дня. Щомісяця адміністратори повинні подавати звіт про суми виграшів та сплачених податків.

Мобільні програми онлайн-казино України

Для зручності гри на ресурсах з мобільного телефону майже кожне казино зараз розробляє або вже має мобільні версії сайту або мобільні програми для скачування.

Найчастіше вони мають такі ж функції та дизайн, що й десктопна версія. У програмах також можна грати у всі ігри. Доступні програми на операційних системах:

Андроїд;

IOS;

Windows Phone;

Blackberry.

Критерії проведення оглядів на казино онлайн

Оцінка казино для проведення огляду та попадання в рейтинг відбувається за такими критеріями:

Асортименти гральних автоматів. Наявність бонусу при створенні облікового запису. Конфіденційність персональних даних. Наявність ліцензії державного органу. Методи поповнення та виведення коштів. Можливість грати із живими дилерами. Наявність мобільної версії та додатків. Технічна підтримка гравців. Особливості клубу та інше.

Принципи відповідальної гри та боротьба з лудоманією

"Ліцензійні казино в Україні зобов'язані дотримуватися принципів відповідальної гри, тому що це важливо для репутації та здоров'я гравців", - пише Олексій Іванов.

Лудоманія – це ігрова залежність. Всі клуби азартних ігор докладають зусиль для боротьби з нею, наприклад:

дають можливість гравцеві самостійно залишити гру при виявленні у себе симптомів;

дають можливість встановлювати ліміти на суми або час гри та інше.

Висновки

Для вибору відповідного казино необхідно ознайомитись з декількома оглядами, а також спробувати грати у демо-версії. Після цього переходити до гри на реальні гроші, дотримуючись принципів відповідальної гри.