Сейм Латвії визнав злочини Росії в Україні геноцидом

У четвер, 21 квітня, Сейм Латвії прийняв постанову, в якій злочини Росії в Україні визнаються геноцидом українського народу, повідомляє Новое время.

Як йдеться на сайті латвійського законодавчого органу, парламентарі високо оцінюють розслідування Міжнародним кримінальним судом військових злочинів в Україні та впевнені, що всі, хто вчинив злочини проти людяності та військові злочини, будуть притягнуті до відповідальності.

Сейм рішуче засуджує військову агресію Росії та широкомасштабне вторгнення в Україну за підтримки та участі білоруського режиму.

У заяві також наголошується, що невиправдане вторгнення Росії на територію України є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, явним порушенням зобов’язань Росії за Статутом ООН та міжнародним правом.

"Ми не повинні забувати про головний актуальний пріоритет — захистити населення України від подальших злочинів проти людяності та допомогти Україні звільнити свою землю від окупантів" , — заявив після голосування голова комітету Сейму із закордонних справ Ріхард Коль.

Сейм закликав євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново запровадити комплексні санкції проти Росії, щоб позбавити її армію можливості продовжувати військову агресію в Україні.

Серед них посилення військової, фінансової, гуманітарної та дипломатичної підтримки України, одностайна підтримка ініціатив, що засуджують військові дії Росії в Україні та ізолюють Росію від міжнародних та регіональних організацій, а також рівнозначні рішення та санкції проти Білорусі як прихильника російської військової агресії.

У заяві парламентарі віддають шану мужності та героїзму захисників та народу України та згадують усіх жертв російської агресії в Україні.