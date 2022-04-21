Синєгубов: ВСУ знищила під Ізюмом штурмовик РФ

У четвер, 21 квітня, Збройними Силами України в Харківській області було знищено черговий військовий літак ЗС РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації області Олег Синегубов на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

"Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34. Російського винищувача було ліквідовано на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами", - написав голова ОВА.



За попередньою інформацією, військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр збили під Ізюмом російський штурмовик.

На оприлюдненому відео можна помітити падаючий літак і два парашути екіпажу, що катапультувався.

Про долю пілотів збитого штурмовика наразі нічого не відомо.

Інформації з цього приводу від командування ЗСУ поки що не надходило.