ДТЕК: Україна може допомогти Європі відмовитись від російських енергоносіїв

Синхронізація української енергосистеми з європейською дозволить Євросоюзу відмовитись від російських енергоносіїв, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у заявi компанії.

"Ми можемо бути частиною рішення щодо відмови від російського газу, вугілля та енергоносіїв у принципі" , - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук додав, що з початку квітня розпочався експорт української електроенергії до Польщі, але він здійснюється в невеликих обсягах, оскільки цей процес поки що знаходиться в тестовому режимі.

Також він підкреслив, що Україна може експортувати вугілля до Європи, що також допоможе європейцям замінити російський ресурс, а протягом 3-5 років, завдяки інвестиціям у власний газовидобуток, Україна може почати експорт газу.

"У середньостроковій перспективі, через 3-5 років, якщо ми продовжимо інвестувати в наш видобуток газу, ми можемо перейти в режим експорту газу. Це теж буде гарна підмога для європейців" , - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

Міністерство енергетики оцінює у 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.