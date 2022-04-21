ДТЕК: Україна може допомогти Європі відмовитись від російських енергоносіїв
Синхронізація української енергосистеми з європейською дозволить Євросоюзу відмовитись від російських енергоносіїв, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться у заявi компанії.
"Ми можемо бути частиною рішення щодо відмови від російського газу, вугілля та енергоносіїв у принципі", - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
Сахарук додав, що з початку квітня розпочався експорт української електроенергії до Польщі, але він здійснюється в невеликих обсягах, оскільки цей процес поки що знаходиться в тестовому режимі.
Також він підкреслив, що Україна може експортувати вугілля до Європи, що також допоможе європейцям замінити російський ресурс, а протягом 3-5 років, завдяки інвестиціям у власний газовидобуток, Україна може почати експорт газу.
"У середньостроковій перспективі, через 3-5 років, якщо ми продовжимо інвестувати в наш видобуток газу, ми можемо перейти в режим експорту газу. Це теж буде гарна підмога для європейців", - підсумував Сахарук.
Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.
Міністерство енергетики оцінює у 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.