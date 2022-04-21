У Києві завтра закриють станцію метро "Золоті ворота"

Завтра станція метро "Золоті ворота" буде зачинена на вхід і вихід. Зміни пов’язані із підготовкою благодійного концерту Океану Ельзи. Про це повідомляє прес-служба КМДА﻿.

Також завтра не працюватиме пересадка на станцію "Театральна".

Рух потягів зеленою лінією відбуватиметься між станціями "Сирець" – "Лук’янівська" та між станціями "Червоний хутір" – "Палац спорту".

Працюватиме один пересадочний вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого".

На інших лініях рух поїздів залишається без змін.