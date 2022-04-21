Валютний ринок в умовах війни: 57-й день

У четвер 21 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 19 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився порівняно з попереднім днем і становить 188,85 млн доларів. Операцій у доларі США пройшло на 96,66 млн. доларів. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу. Варто відзначити зростання операцій у євро: 19 квітня обсяг угод у євровалюті становив майже 50% загального обсягу торгів на міжбанку.

За даними Нацбанку, у понеділок обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був нижчим, ніж обсяг заявок на покупку на 40 млн доларів: на 168,7 млн доларів заявок на покупку та на 128,7 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 четверга євро купують по 31,8927 гривень, а продають по 32,2116 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 21 квітня зменшився на 4875,9 млн. і склав 50 627,2 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку в четвер "американець" подешевшав на 5 копійок. Якщо вчора у столиці його можна було купити за 32,65-32,75 гривень, то сьогодні – по 32,60-32,70 гривень. За інформацією порталу «Курс України», столичні обмінні пункти відчувають нестачу гривні, що змушує їх знижувати цінники.

Євро на FOREX росте третій день поспіль. Сьогодні в результаті різкого стрибка він досяг позначки 1,0936 долара, але євро, що подорожчало, почали активно продавати, і зараз він опустився до позначки 1,0887 долара, і корекція триває. Опубліковані о 12:00 дані щодо інфляції в Єврозоні продемонстрували зниження індексу споживчих цін порівняно з прогнозними показниками, що негативно позначилося на євро та спричинило його зниження. В Україні євро продовжує дорожчати; особливо це помітно за столичними цінами. Вчора у Києві євро продавали за 36,10-36,15 гривень, а сьогодні – вже по 36,20-36,35 гривень.

Ціна криптовалюти №1 «біткоіна» зростає третій день поспіль. Після незначної корекції вчора ввечері ціна 1BTC на біржі Binance досягла $42470 і відчувається, що це далеко не межа. Інтерес до покупок зберігається, як і потенціал зростання у напрямку 50-55 тисяч доларів за монету. Паралельно з біткоіном дорожчає ефіріум та інші популярні криптовалюти.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.