Луганська ОВА: армія РФ контролює близько половини Попасної

Російська армія контролює близько половини Попасної, до цього району в ЗСУ немає доступу. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

З окупованої частини Попасної росіяни депортують людей до Первомайська.

"Вуличні бої йдуть без зупину, люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю не мають можливості через щільність обстрілів. Вцілілі будинки у Попасній відсутні. Нині медичну допомогу можуть надати лише військові лікарі" , - повідомив Гайдай.

За даними міської ВЦА, з 24 лютого у Попасній внаслідок обстрілів загинуло понад 100 людей. Досі у бомбосховищах залишається більше 2,5 тисяч мешканців. Евакуація ускладнена.