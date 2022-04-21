Рада збільшила дефіцит держбюджету на 200 млрд грн

Верховна Рада 21 квітня прийняла законопроект № 7299 про внесення змін до державного бюджету України на 2022 рік, збільшивши граничний дефіцит на 200 млрд грн — до 456,363 млрд грн, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Facebook голова бюджетного комітету Юрій Арістов.

Депутати збільшили видатки держбюджету також на 200 млрд грн (до 1,793 трлн грн) за бюджетною програмою «Резервний фонд» за рахунок збільшення на цю суму державних запозичень.

"При цьому установлено, що такі додаткові кошти резервного фонду державного бюджету спрямовуються виключно на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки і оборони, фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб" , — написав Арістов.

Також законопроєкт з 1 січня 2023 року замість 1 травня 2022 року запроваджує новий механізм автоматичного зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що у березні витрати держбюджету перевищили доходи приблизно на $2,7 млрд. Україна очікує, що через війну розрив збільшиться до $5−7 млрд на місяць у квітні та травні.

Міжнародні організації та уряди низки країн висловили готовність надати бюджетне фінансування на суму $10 млрд, з яких $3,4 млрд Україна отримала у березні.

Згідно з прогнозом МВФ, через розв’язану Росією війну дефіцит держбюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році.