Rozetka відновила роботу 118 точок видачі: удвічі менше, ніж до війни

Найбільший український маркетплейс "Rozetka" відновив роботу 118 точок видачі товарів, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Компанія відновила роботу точок у 48 містах України, зокрема у Харкові, Чернігові, Сумах. Також планується відкриття у найбільш постраждалих від бойових дій регіонах Київської області.

До війни у онлайн-рітейлера працювало 270 власних точок видачі.

Наразі точки видачі зосередяться на видачі замовлень, зроблених через сайт та товарах першої необхідності, побутової хімії, товарах гігієни, зоотоварах, дитячому харчуванні.

Пункти працюють за графіком: 10:00−18:00 (залежно від зони військових дій).

Також рітейлер повернув власну доставку у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, доставку у всі працюючі відділення Нової пошти та Укрпошти.

Найбільший магазин Rozetka на проспекті Степана Бандери у Києві відновив роботу 12 квітня.

За останній тиждень знову вийшли на свої робочі місця 400 співробітників Rozetka.

У березні співзасновник компанії Владислав Чечеткін повідомив у листі співробітникам, що після початку війни оборот компанії впав з 4 млрд грн на місяць до 23 млн грн за три тижні. 25 магазинів компанії було знищено або пограбовано. Rozetka довелося звільнити частину співробітників, зокрема айтівців.

На початку квітня офлайн-магазини найбільшого українського маркетплейсу Rozetka відновили роботу у Харкові, Сумах, Шостці, Миколаєві та інших містах.