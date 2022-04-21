Верещук: відбувся черговий обмін полоненими

Сьогодні, 21 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернуться 19 осіб, з-поміж яких є поранені. Про це повідомила﻿ віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних" , - йдеться в повідомленні.

Вона додала, що серед звільнених є поранені. Тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.