ЦПДІ: РФ може планувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів

Окупант може планувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів України. Про це попереджає﻿ Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У кількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медіасупровід війни РФ проти України, з’явилася інформація щодо отримання росіянами "повного і точного списку координат залізничних мостів Західної України". Водночас зазначається, що "мостоповалу быть".

Однак відомості щодо місць розташування об’єктів залізничної інфраструктури України, зокрема щодо віадуків та мостів, ніколи не були державною таємницею та перебувають у вільному доступі.

Експерти Центру не виключають, що такі інформаційні вкиди можуть бути частиною ворожої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців, що перебувають у західних регіонах.