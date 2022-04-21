Данилов: план ліквідації Зеленського було узгоджено ще 3 лютого

План щодо ліквідації вищого українського керівництва був узгоджений Путіним ще 3 лютого. Відповідав за нього лідер Чечні Рамзан Кадиров. Про це секретар РНБО України Олексій Данилов розповів у інтерв'ю, повідомляє Новое время.

За його словами, на цій зустрічі було узгоджено план ліквідації нашого президента, і Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить. Українська розвідка відслідковувала ці процеси.

Данилов повідомив, що були три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни. Він уточнив, що не 24 лютого, бо вони чекали два дні, що їм дадуть "зелений коридор" на центральний квартал столиці.

"Ми відслідковували всі ці три групи. Одна з них була знищена нашими військовими. Дві після цього забралися з території нашої країни. Одна сьогодні знаходиться на території Донецької області, інша – на території міста Маріуполь, але вони не в перших рядах йдуть, а в третьому-четвертому ешелоні, де повністю безпечно", – сказав Данилов.

Секретар РНБО також зазначив, що він не знає, де знаходиться сам Кадиров.