Арестович прокоментував відмову росіян штурмувати "Азовсталь"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому керівництво Росії заявило про відмову штурмувати меткомбінат "Азовсталь" у Маріуполі, повідомляє УНІАН.

Арестович на брифінгу зазначив, що зранку президент Росії Володимир Путін з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу провели нараду і публічно заявили, що Маріуполь взятий, а також про відмову штурмувати "Азовсталь", оскільки не хочуть там спричиняти втрати серед російського війська, якому в інакшому випадку довелося б вести складні бої на розвалинах меткомбінату.

"Путін проявив "турботу" про російських солдат, щоб вони там не гинули. Це означає наступне – вони не можуть фізично взяти "Азовсталь", вони це зрозуміли – вони понесли там величезні втрати" , – сказав Арестович.

За його словами, наші захисники продовжують утримувати меткомбінат. При цьому він додав, що відмова взяття "Азовсталі" може пояснюватись тим, що росіяни перекинули частину своїх військ північніше, щоб підсилити свої сили, які намагаються виконати головне політичне завдання – вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей.

"Їм не вдасться цього зробити. І оце попереднє проголошення перемог, не чекаючи ані Великодня, ані 9 травня показує, що росіяни усвідомили безперспективність своєї останньої активної операції на цьому етапі війни" , - вважає Арестович.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу збрехав президенту країни-агресорки Володимиру Путіну про захоплення Маріуполя. Захисники міста відразу ж відреагували на цю доповідь даними про знищення техніки окупантів. Водночас Путін наказав Шойгу скасувати штурм "Азовсталі", оскільки він "недоцільний".