FAZ: Словенія планує передати Україні радянські танки T-72
Словенія планує передати Україні велику кількість танків Т-72. Натомість вона отримає німецьку бронетехніку та гаубиці. Про це, з посиланням на FAZ, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що уряд Німеччини готує угоду, згідно з якою Словенія поставить Україні свої танки Т-72, а натомість отримає бойові машини піхоти Marder та колісні бронемашини Fuchs.
За даними dpa, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку, у тому числі бойові танки Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка береться на озброєння в бундесвер.
Також повідомляється, що федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт (СДПН) підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів управляти танковими гаубицями Panzerhaubitze 2000.
"Бо у нас є ноу-хау, як тренуватися на ньому. Це один зі способів надання такої підтримки", - наголосила вона.
Згідно з відкритими даними, на озброєнні Словенії перебуває 46 танків Т-72.