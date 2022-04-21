FAZ: Словенія планує передати Україні радянські танки T-72

Словенія планує передати Україні велику кількість танків Т-72. Натомість вона отримає німецьку бронетехніку та гаубиці. Про це, з посиланням на FAZ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що уряд Німеччини готує угоду, згідно з якою Словенія поставить Україні свої танки Т-72, ​​а натомість отримає бойові машини піхоти Marder та колісні бронемашини Fuchs.

За даними dpa, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку, у тому числі бойові танки Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка береться на озброєння в бундесвер.

Також повідомляється, що федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт (СДПН) підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів управляти танковими гаубицями Panzerhaubitze 2000.

"Бо у нас є ноу-хау, як тренуватися на ньому. Це один зі способів надання такої підтримки" , - наголосила вона.

Згідно з відкритими даними, на озброєнні Словенії перебуває 46 танків Т-72.