Нардепи "ОПЗЖ" об'єдналися у нову парламентську групу

Депутати забороненої на час війни Радою національної безпеки та оборони фракції «Опозиційна платформа – За життя» об'єднались у Верховній Раді в нову групу «Платформа за життя і мир». Про це поінформував за підсумками засідання депутат Ярослав Железняк, повідомляє Дзеркало тижня.

До складу нової парламентської групи увійшли 25 депутатів, а очолив її співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

Також до складу ввійшли: Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України призупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. В переліку опинились «Опозиційна платформа — За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

Згодом один із її голів Вадим Рабінович заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" призупинила своє існування.