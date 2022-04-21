Денисова: окупанти хочуть вивезти зерно із захоплених територій

Росія планує вивезти зерно із тимчасово захоплених територій України. Такі дії російських загарбників можуть призвести до голоду не лише в Україні, а й у світі. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Дзеркало тижня.

«Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних поїздів, на вагонах яких написано «зерно». Усі вони належать «північнокавказькій залізниці» , - написала Денисова у Фейсбук.

За її словами, потяги прямують до залізничних станцій, що межують із Херсонською областю. ТОТ АР Крим своїх запасів зернових для вивезення в такій кількості не має.

«Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових та нині там розміщено велику кількість зерносховищ. Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже вкрали зерно з Бердянського порту» , - зазначає Денисова.

Очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених із тимчасово окупованої території Херсона.

Вивезення зерна та продуктів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Денисова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну зважити на ці факти порушень окупантами прав людини в Україні.