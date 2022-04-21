Іспанія відправила в Україну боєприпаси та бронетехніку

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна відправила Україні 200 тонн боєприпасів та інших військових матеріалів. Корабель з допомогою вже йде до Польщі, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Щодо зброї. Новий вантаж зброї вирушив до України. Це іспанський корабель, який відбув до Польщі. Це 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів. На кораблі 30 вантажівок і 10 невеличких навантажених військовими матеріалами, там 20 броньованих транспортних засобів. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України" , - зазначив Санчес під час брифінгу в Києві.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про зміну позиції щодо постачання озброєнь в Україну та заявив, що найближчим часом на допомогу у війні проти Росії буде поставлено наступальне озброєння.