ООН: з початку війни в Україні загинуло 2 345 мирних жителів

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило у четвер про підтвердження смертей 2345 мирних жителів, у тому числі 177 дітей, в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого. Про це йдеться у звіті УВКПЛ, повідомляє УНН.

"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24 години ночі 20 квітня 2022 року (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 5 264 жертви серед цивільного населення країні: 2 345 убитих та 2 919 поранених" , - йдеться у звіті.

За даними УВКПЛ, ці цифри включають:

всього вбито 2 345 осіб (703 чоловіки, 429 жінок, 44 дівчинки та 63 хлопчики, а також 70 дітей та 1036 дорослих, стать яких поки що невідома);

всього поранено 2 919 осіб (339 чоловіків, 271 жінка, 61 дівчинка та 66 хлопчиків, а також 158 дітей та 2024 дорослих, стать яких поки що невідома).

Як зазначається у звіті, у Донецькій та Луганській областях підтверджено інформацію про 930 убитих та 1414 поранених. В інших областях України (місті Київ, а також Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Житомирській областях) – про 1415 убитих та 1505 поранених.