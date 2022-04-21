У Росії закінчуються імпортні гаджети через санкції

Після запровадження санкцій та припинення поставок, імпортної техніки російським магазинам вистачить лише на кілька місяців. Про це пишуть РосЗМІ, посилаючись на експертів галузі, повідомляє Фокус.

Джерело з одного магазину стверджує, що запаси комп'ютерів та ноутбуків, призначених для роздрібного продажу, закінчаться вже в серпні-вересні. Це найоптимістичніший прогноз, який виправдається, якщо в країну доставлять із Європи раніше замовлену продукцію і якщо попит на неї буде досить низьким.

Нових постачань російські компанії поки не отримують, врятувати від дефіциту в другій половині 2022 року зможе тільки, якщо росіяни зможуть налагодити паралельний імпорт товарів із Туреччини, Узбекистану чи Казахстану. Джерело, близьке до кількох операторів мобільного зв'язку, заявило, що Китай точно не допомагатиме РФ обходити санкції, поставляючи пристрої з третіх країн.

Керівник проєкту Content-Review Сергій Половников головними ризиками паралельного імпорту назвав відсутність гарантій з боку виробника, обслуговування та технічної підтримки, відсутність ряду функцій пристроїв. Однак це краще, ніж взагалі не мати змоги купити смартфон чи інший гаджет.

Коментатор, знайомий з менеджерами кількох компаній, припустив, що деяким виробникам запасів електроніки вистачить лише до літа. За прогнозом представника однієї з роздрібних мереж, всі наявні iPhone та Mac від Apple у Росії розпродадуть вже в червні. Втім, попит на гаджети у травні може просісти через ажіотаж, який виник на початку березня. Зниження продажів зазвичай виникає з початком сезону відпуску.

Ще одне джерело з російської мережі магазинів вважає, що догляд брендів та проблеми з постачанням значно скоротять асортимент на ринку РФ. Деякі категорії товарів буде складно замінити продукцією від інших виробників, наприклад преміальну побутову техніку, смартфони, ігрові консолі, смартгодинники.

"Найгірше справи з побутовою технікою — зокрема, вбудована зникла майже повністю. Але є й категорії, в яких проблеми не такі гострі. Наприклад, аксесуарів для смартфонів і витратних матеріалів для розмножувально-копіювальної техніки в достатку приблизно до кінця року, а самих багатофункціональних пристроїв — на 3-4 місяці", — прокоментував аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін і припустив, що імпорт техніки через треті країни можуть налагодити не раніше за червень.

Представник асоціації продавців та виробників електроніки РАТЕК Антон Гуськов розповів, що російські заводи з виробництва побутової техніки потребують імпортних деталей, які неможливо замінити. На ситуацію негативно впливає і пандемія, наприклад, влада оголосила локдаун у Шанхаї — одному з найбільших виробничих центрів Китаю.