Рада збільшила військові витрати на 200 млрд

Народні депутати у четвер, 21 квітня, збільшили резервний фонд державного бюджету на 2022 рік на 200 млрд гривень за рахунок запозичень. Про це поінформував нардеп Ярослав Желєзняк, повідомляє Корреспондент.

Закон загалом підтримали 296 депутатів. Відповідно до проєкту № 7299 збільшені видатки державного бюджету "спрямовуються виключно на проведення заходів щодо забезпечення безпеки та оборони, фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб".

Таким чином, передбачається обмежити використання додаткових коштів резервного фонду державного бюджету у сумі 200 млрд грн за двома пріоритетними напрямками.

Документ передбачає державні запозичення на 200 млрд гривень з відповідним збільшенням граничних обсягів державного боргу та дефіциту державного бюджету.