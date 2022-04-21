Ківа попросив у Путіна російське громадянство

Ексдепутат Ілля Кива, який втік, написав листа главі Російської Федерації Володимиру Путіну, в якому попросив російське громадянство та політичний притулок у РФ. Звернення Кива опублікував у своєму Telegram-каналі, повідомляє Дело.

Крім того, що Киву позбавили мандата, Генпрокуратура України оголосила йому підозри у держзраді, порушенні територіальної цілісності України, пропаганді війни, закликах до зміни влади.

При цьому суд уже надав дозвіл на заочне розслідування щодо Киви за підозрою у держзраді.

Кива наприкінці лютого втік до Росії, звідки продовжує вести публічну діяльність, зокрема, виступаючи на російському телебаченні. Зокрема, він закликав ліквідувати українського президента Володимира Зеленського та його оточення, розглядаючи українську владу як терористичну організацію. А 15 березня у своєму Telegram-каналі політик заявив, що "Україні бути у складі Росії".