Нацгвардія повідомила про знищення ворожого "Алігатора"

Бійці підрозділу протиповітряної оборони Нацгвардії у четвер, 21 квітня, знищили російський гелікоптер К-52 Алігатор. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії, повідомляє Корреспондент.

Вертоліт був збитий із протизенітного ракетного комплексу.

"Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що знаходиться на озброєнні у ворога. Вертоліт оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю" , - поінформувала Нацгвардія.

Зазначається, що інцидент стався у Запорізькій області.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі з ПЗРК Стінгер збили російський штурмовик, а на Харківщині на Ізюмському напрямку було знищено ще один бойовий літак. Голова Харківської ОВ Олег Синегубов уточнив, що це був російський винищувач Су-34.