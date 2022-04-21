Байден анонсував заборону на вхід у порти США кораблів з РФ

Президент США Джо Байден під час звернення 21 квітня оголосив, що всім пов’язаним із Росією кораблям буде заборонено вхід до американських портів, повідомляє Новое время.

"Жодному кораблю, який плавав під російським прапором, належить або керується російським бенефіціаром, не дозволять заходити в порти США або наближатися до наших берегів" , - наголосив Байден.

До цього таке рішення ухвалили Канада і Євросоюз. Глава Білого дому заявив, що це важливий крок до того, щоб позбавити Росію "переваг міжнародної економічної системи, якими вони так активно користувалися в минулому".