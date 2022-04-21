Зеленський заявив про недостатні поставки важкого озброєння
Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери, як і раніше, постачають у країну недостатньо важкого озброєння, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Сьогодні більша частина нашої розмови була саме про зброю та доставку зброї в Україну. Без зброї не буде кого захищати. Поки що ми ставимо питання, щоб було чим захищати населення», - сказав він у четвер на брифінгу після переговорів із прем'єрами Іспанії та Данії.
Це багатотисячна армія, тисячі танків, броньованої техніки, ракет. Ракети прилітають скрізь», - сказав Зеленський про російську армію.
«Тяжкої зброї недостатньо. Ми вдячні нашим гостям за виділення. Є пріоритети, але поки що їх мало в Україні», - сказав він.
«Російська армія не думає про своїх людей. Їм байдуже, скільки загине. А нам не байдуже» , - додав президент.