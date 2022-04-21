Зеленський заявив про недостатні поставки важкого озброєння

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери, як і раніше, постачають у країну недостатньо важкого озброєння, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні більша частина нашої розмови була саме про зброю та доставку зброї в Україну. Без зброї не буде кого захищати. Пок ﻿ и що ми ставимо питання, щоб було чим захищати населення» , - сказав він у четвер на брифінгу після переговорів із прем'єрами Іспанії та Данії.

Це багатотисячна армія, тисячі танків, броньованої техніки, ракет. Ракети прилітають скрізь» , - сказав Зеленський про російську армію.

«Тяжкої зброї недостатньо. Ми вдячні нашим гостям за виділення. Є пріоритети, але поки що їх мало в Україні» , - сказав він.