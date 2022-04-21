Байден объявил о выделении Украине новой финпомощи

Президент США Джо Байден під час звернення 21 квітня оголосив, що Вашингтон виділить Україні ще $500 млн прямої економічної допомоги, повідомляє Новое время.

Таким чином, загальний обсяг економічної допомоги США Україні з початку повномасштабного російського вторгнення досягне $1 млрд, сказав Байден. Економічна допомога надається окремо від воєнної.

"Це гроші, які уряд може використати для стабілізації економіки, для підтримки громад, які постраждали від натиску Росії, і для виплат відважним робітникам, які продовжують надавати основні послуги народу України" , — заявив голова Білого дому.

Він наголосив, що більше 5 млн українців були змушені покинути свої домівки через війну.

"В останні тижні амбіції [російського диктатора Володимира] Путіна по завоювання та контролю призвели до жахливих людських жертв" , — сказав американський президент.

Він також оголосив, що США виділять Україні військову допомогу ще на $800 млн. Новий пакет допомоги включає важку артилерію, десятки гаубиць та 144 тис. боєприпасів до них, а також тактичні дрони.