Данія виділить близько $90 млн на зброю для України. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну також у майбутньому. Тому я сьогодні поінформувала вас, президенте Зеленський, про значні нові вклади, включаючи майже 600 данських крон, це близько 90 млн доларів США, на зброю, і це підвищує загальний військовий внесок Данії до понад 1 млрд данських крон" , - сказала Фредеріксен на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер.