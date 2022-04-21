Зеленський спростував заяву Шойгу про повне захоплення Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський спростував заяву міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу про нібито повністю захоплений окупантами Маріуполь. Про це президент заявив під час спільного брифінгу з прем'єрами Іспанії та Данії, повідомляє УНН.
Глава держави наголосив, що у блокованому місті перебувають українські військові.
"Мені невідомо, що повідомляє росіянам міністр оборони Росії. Я знаю, що більшість Маріуполя давно захопили, є частина нашого міста, де знаходяться наші військові. Поки що вони там залишаються", - заявив Зеленський.