РФ ввела санкції проти Камали Харріс та Марка Цукерберга

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили про розширення санкцій проти американських громадян. В список, зокрема, потрапили засновник Facebook (Meta) Марк Цукерберг та віцепрезидент США Камала Харріс.﻿ Про це йдеться на офіційному сайті російського МЗС, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Всього санкції було запроваджено проти 29 громадян США, серед яких бізнесмени, представники органів влади та медіа.

Як пояснили у МЗС Росії список був розширений "у відповідь на антиросійські санкції, що постійно розширюються, під які адміністрація Джо Байдена підводить все більшу кількість громадян РФ, - як офіційних осіб і членів їх сімей, так і представників ділових кіл, учених і діячів культури".

До санкційного списку потрапили:

Камала Харріс (Kamala Devi Harris) - віце-президент США;

Кетлін Хікс (Kathleen Holland Hicks) - перший заступник Міністра оборони;

Крістофер Грейді (Christopher Watson Grady) - заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів;

Джон Кірбі (John Francis Kirby) - заступник міністра оборони, офіційний представник Міністерства оборони;

Рональд Кляйн (Ronald Klain) - керівник Апарату Білого дому;

Ейван Райан (Evan Maureen Ryan) - секретар президентського кабінету, дружина Державного секретаря Е. Блінкена;

Маргарет Гудлендер (Margaret Goodlander) - радник Міністра юстиції, дружина помічника президента США з національної безпеки Дж.Саллівана;

Дуглас Емхоф (Douglas Craig Emhoff) - чоловік віце-президента К. Харріс;

Роберт Каган (Robert Kagan) - політолог, чоловік старшого заступника Державного секретаря В. Нуланд;

Едвард Прайс (Edward Price) - офіційний представник Державного департаменту;

Річард/Рейчел Левін (Richard/Rachel Levine) - заступник Міністра охорони здоров'я;

Брайан Мойніхан (Brian Thomas Moynihan) - голова та головний виконавчий директор "Бенк оф Америка";

Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) - співзасновник та голова ради директорів компанії "Мета" (колишня "Фейсбук");

Нагадаємо, нещодавно у відповідь на західні санкції за війну проти України Росія вирішила розширити список офіційних осіб Європейського Союзу.