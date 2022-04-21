РФ ввела санкції проти Камали Харріс та Марка Цукерберга
В Міністерстві закордонних справ Росії заявили про розширення санкцій проти американських громадян. В список, зокрема, потрапили засновник Facebook (Meta) Марк Цукерберг та віцепрезидент США Камала Харріс. Про це йдеться на офіційному сайті російського МЗС, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Всього санкції було запроваджено проти 29 громадян США, серед яких бізнесмени, представники органів влади та медіа.
Як пояснили у МЗС Росії список був розширений "у відповідь на антиросійські санкції, що постійно розширюються, під які адміністрація Джо Байдена підводить все більшу кількість громадян РФ, - як офіційних осіб і членів їх сімей, так і представників ділових кіл, учених і діячів культури".
До санкційного списку потрапили:
- Камала Харріс (Kamala Devi Harris) - віце-президент США;
- Кетлін Хікс (Kathleen Holland Hicks) - перший заступник Міністра оборони;
- Крістофер Грейді (Christopher Watson Grady) - заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів;
- Джон Кірбі (John Francis Kirby) - заступник міністра оборони, офіційний представник Міністерства оборони;
- Рональд Кляйн (Ronald Klain) - керівник Апарату Білого дому;
- Ейван Райан (Evan Maureen Ryan) - секретар президентського кабінету, дружина Державного секретаря Е. Блінкена;
- Маргарет Гудлендер (Margaret Goodlander) - радник Міністра юстиції, дружина помічника президента США з національної безпеки Дж.Саллівана;
- Дуглас Емхоф (Douglas Craig Emhoff) - чоловік віце-президента К. Харріс;
- Роберт Каган (Robert Kagan) - політолог, чоловік старшого заступника Державного секретаря В. Нуланд;
- Едвард Прайс (Edward Price) - офіційний представник Державного департаменту;
- Річард/Рейчел Левін (Richard/Rachel Levine) - заступник Міністра охорони здоров'я;
- Брайан Мойніхан (Brian Thomas Moynihan) - голова та головний виконавчий директор "Бенк оф Америка";
- Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) - співзасновник та голова ради директорів компанії "Мета" (колишня "Фейсбук");
Нагадаємо, нещодавно у відповідь на західні санкції за війну проти України Росія вирішила розширити список офіційних осіб Європейського Союзу.